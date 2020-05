"To ewidentny przykład antydziennikarstwa". Warszawska policja oskarża "Wyborczą" o kłamstwo

"Frustraci z urojeniem wyższościowym". Ziemkiewicz: Chcą ukarać Polskę za to, że ich odrzuciła

Naprawdę, ktoś wierzy, że to poważna, odpowiedzialna za państwo i zdolna do przejęcia władzy opozycja? – pyta na Twitterze Rafał Ziemkiewicz, publicysta "Do Rzeczy".