Nowacka o Szumowskim: Jest niestety smutna dokumentacja

Wniosek o odwołanie ministra zdrowia złożyła Koalicja Obywatelska. Nowacka przekonywała we wtorek w Sejmie, że Szumowski nie przygotował Polski na pandemię koronawirusa, o której było wiadomo już w styczniu 2020 roku.

– Jedyne, o co zadbali pewnie współpracownicy pana ministra, ale przecież pan minister też ponosi za to odpowiedzialność, to luki w prawie, które zapewniają im bezkarność przy różnego rodzaju dziwacznych zakupach – dodała.

– Nie daliście rady, to społeczeństwo dało radę. To lekarze, pielęgniarki, którzy czasem dostawali za duże kostiumy ochronne. To te salowe, położne, które workami na śmieci i taśmą klejącą zabezpieczały się, bo nie było innego zabezpieczenia. (…) Do wszystkiego jest niestety smutna dokumentacja i nie zakrzyczymy rzeczywistości, bo ludzie ją po prostu widzieli u siebie, w swoim szpitalu – przekonywała Nowacka.

Dalej mówiła, że wniosek o wrażenie wotum nieufności wobec Szumowskiego jest "wyrazem sprzeciwu wobec działań podejmowanych przez pana ministra w związku z trwającą w Polsce pandemią koronawirusa".

– Minister zdrowia Łukasz Szumowski odpowiedzialny za sprawy ochrony zdrowia i zasady opieki zdrowotnej swoimi działaniami wprost naraża Polaków za możliwość zakażenia koronawirusem – powiedziała posłanka Koalicji Obywatelskiej.

