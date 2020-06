Europosłanka PiS o spotkaniu Trump-Duda: Po tej wizycie Polska jest silna jak nigdy

Andrzej Duda był pierwszym prezydentem, który po lockdownie spowodowanym koronawirusem odwiedził Stany Zjednoczone. Izabela Kloc dostrzegła, jak ważna dla Polski była wizyta naszego prezydenta w USA. – Spotkanie prezydentów Polski i USA rozpoczęło proces odmrażania po koronawirusie transatlantyckich relacji dyplomatycznych. Choćby z tego powodu wizyta Andrzeja Dudy w Waszyngtonie miała wymiar ważny i symboliczny. Najistotniejsze są jednak konkrety, a tych było sporo i dotyczyły kluczowych spraw: obronności, gospodarki i zdrowia. Stany Zjednoczone są największą w świecie potęgą gospodarczą i militarną. Jeszcze przez długie lata nic się pod tym względem nie zmieni. Mieć takiego sojusznika, to gwarancja bezpieczeństwa i szansa na dostęp do najnowocześniejszych technologii. Prezydent Trump zapowiedział także wsparcie dla rozwoju polskiego sektora energetyki jądrowej. To byłby przełom i odpowiedź na ponaglenia Brukseli, abyśmy szybciej dostosowali naszą gospodarkę do niskoemisyjnych wymogów Zielonego Ładu – mówi nam Izabela Kloc.

Europosłanka PiS zauważyła także, jakie cele przyświecały spotkaniu prezydentów Polski i USA. – Jeśli ktoś liczył, że Andrzej Duda poleciał za ocean tylko po uścisk dłoni Donalda Trumpa, ten się srodze rozczarował. Po tej wizycie Polska jest silna jak nigdy, a wsparcie przyszło w najodpowiedniejszym momencie. Cały świat boryka się z gospodarczymi skutkami koronawirusa, a nasz kraj dzięki sprawnemu przywództwu ma trzy mocne kotwice: wewnętrzną tarczę antykryzysową, wywalczone w Brukseli 170 miliardów euro z unijnej puli oraz – po wizycie Andrzeja Dudy – wzmocnienie i rozszerzenie współpracy z USA – powiedziała.

Według Izabeli Koc wizyta głowy państwa w USA należała do udanych. – Oczywiście, przeciwnicy obu konserwatywnych przywódców, zarówno w kraju, jak i na świecie, znajdą tysiące powodów, aby uznać to spotkanie za nieudane. Ale nie mają racji. Wizyta prezydenta Andrzeja Dudy w USA pokazała, że żyjemy w wyjątkowym momencie dziejów, a on sam jest mężem stanu światowego formatu – podsumowała.