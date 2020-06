"Wynik był kiepski, słaby". Kukiz gorzko o przegranej Kosiniaka-Kamysza

W wypowiedzi cytowanej przez RMF FM Paweł Kukiz stwierdził, że "kiedy do gry wszedł Rafał Trzaskowski, było już wiadomo, że wojna będzie się rozgrywała pomiędzy Platformą Obywatelską i PiS-em" z trzecim kandydatem "w tle", który nie ma "żadnej szansy" na wejście do II tury. – Tak jak ja nie miałem takiej szansy w 2015 roku – dodawał.

Pytany o wynik Kosiniaka-Kamysza powiedział, że "był kiepski, słaby, ale tak było w przypadku wszystkich pozostałych kandydatów".

– Podstawową sprawą, którą trzeba zrobić, to jest uniemożliwienie manipulacji, nakręcania opinii publicznej sondażami i robienia z polityki talk show. To nie jest talk show, to są poważne sprawy, które wpływają na losy prawie 40 mln ludzi – mówił.

Wyniki PKW

Kilka minut po godzinie 10 Państwowa Komisja Wyborcza podała dane z 99,78 proc. obwodowych komisji wyborczych.

Jak poinformował przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej na podstawie tych niepełnych jeszcze wyników kandydaci otrzymali: