Tak Pierwsza Dama zareagowała na wyniki. Padły trzy słowa

Kilka minut po godzinie 10 Państwowa Komisja Wyborcza podała dane z 99,78 proc. obwodowych komisji wyborczych. Wynika z nich, że Andrzej Duda zdobył 43,67 proc. głosów, podczas gdy Rafał Trzaskowski – 30,34 proc. głosów. Kolejne miejsca zajęli Szymon Hołownia (13,85 proc.), Krzysztof Bosak (6,75 proc.), Władysław Kosiniak-Kamysz (2,37 proc.), Robert Biedroń (2,21 proc.). Łączne poparcie dla pozostałych kandydatów nie przekroczyło 1 proc.

Gdy na scenie pojawił się prezydent Duda, widownia przywitała go oklaskami i śpiewem "sto lat". Do gorącego powitania dołączyła Pierwsza Dama.

– Dziękuję tym którzy mi zaufali. Po pięciu latach, po wielu trudnych decyzjach, dużo więcej osób niż wówczas głosuje na mnie już w pierwszej turze. Dziękuję za to zaufanie. Wygrywam tę pierwszą turę dzięki państwa głosom w sposób zdecydowany. Ta przewaga jest potężna – mówił prezydent Andrzej Duda w swoim wystąpieniu po ogłoszeniu wyników.

Pod koniec przemówienia prezydenta, Agata Kornhauser-Duda dołączyła do męża na scenie, a następnie go ucałowała. – Niech żyje Polska! – krzyknęła z uśmiechem do mikrofonu.