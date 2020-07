Bosaka zapytano o słowa Korwin-Mikkego. "Jest znany z ostrych komentarzy"

Janusz Korwin-Mikke przekonuje, że gdyby Krzysztof Bosak startował bez szyldu Konfederacji, to zdobyłby 1 proc. głosów. Co na to sam zainteresowany?

Bosak w rozmowie z Interią podkreśla, że wynik wyborczy, jaki uzyskał nie jest zasługą jego nazwiska. "To prawda że kluczem była fuzja naszych środowisk i synteza programów. Po prawyborach Konfederacji pozwoliło to grać do jednej bramki Koronie, partii KORWiN i Ruchowi Narodowemu, które wcześniej szły osobno" – mówi w rozmowie z Interią. Portal zapytał posła Konfederacji, czy jego zdaniem przez Korwin-Mikkego nie przemawia urażona ambicja. "Czułem wsparcie Janusza Korwin-Mikkego przez tę kampanię" – zapewnia polityk. Bosak wskazuje, że na wiecu podsumowującym kampanię Korwin-Mikke pojawił się w czapeczce z logo kampanii, wygłosił dobre przemówienie oraz wspierał go podczas kampanii. "Oczywiście Janusz Korwin-Mikke jest znany z ostrych komentarzy, więc zdarzały mu się polemiczne opinie. Ale o urazach nie ma mowy. Z drugiej strony wszyscy z nas mieli apetyt na jeszcze lepszy wynik" – mówi rozmówca Interii. Oficjalne wyniki wyborów We wtorek rano Państwowa Komisja Wyborcza podała ostateczne wyniki pierwszej tury. Wygrał Andrzej Duda z wynikiem 43,5 proc. Drugie miejsce zajął Rafał Trzaskowski (30,46 proc.), a trzecie Szymon Hołownia (13,87 proc.). Kandydat Konfederacji Krzysztof Bosak otrzymał 6,78 proc. głosów, lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz – 2,36 proc., a Robert Biedroń z Lewicy – 2,22 proc. Wyniki pozostałych kandydatów wyglądają następująco: Stanisław Żółtek (0,23 proc.), Marek Jakubiak (0,17 proc.), Waldemar Witkowski (0,14 proc.), Paweł Tanajno (0,14 proc.) Mirosław Piotrowski (0,11 proc.). Frekwencja była rekordowa i wyniosła 64,51 proc. Czytaj także:

