Tylko nie polityka!

Dotarło do niego, że nie bardzo wie, co ma teraz ze sobą zrobić. Iść dalej w politykę czy wracać do show-biznesu? „ Wszystkie oszczędności wydaliśmy na ten projekt. Wszystkie prace pokończone. Muszę się zastanowić, co dalej z życiem w sensie zawodowym, z czego utrzymam rodzinę” – zastanawiał się tuż po wyborach na Facebooku. „Czy ktoś zechce, żebym znowu gdzieś pisał, czy jakieś stacje mnie z powrotem przygarną?” – rozmyślał.

Oby, oby! W innym razie będzie musiał już na dobre zająć się polityką, a tego moglibyśmy nie wytrzymać. Polska polityka również.