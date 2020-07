Lisicki: Mamy do czynienia z najbardziej kłamliwą kampanią w dziejach Polski

Paweł Lisicki zwrócił uwagę, że Rafał Trzaskowski prezentuje się jako niezależny kandydat będąc w rzeczywistości wiceprzewodniczącym PO, byłym ministrem i będąc człowiekiem całkowicie partyjnym.

Zdaniem naczelnego "Do Rzeczy" Trzaskowski to "człowiek kameleon". – Nie ma takiej rzeczy, której nie jest w stanie powiedzieć, nie ma takiej sprzeczności, których nie jest w stanie przedstawić. Niedawno zapowiadał udział choćby w Marszu Niepodległości, który zwalczał – podkreślił.

– Drugie określenie, które mam na Trzaskowskiego, to "człowiek awatar". To jest trudność tej kampanii. Andrzej Duda starał się odróżnić od Trzaskowskiego w kluczowych kwestiach. Problem polegał na tym, że gdy prezydent stawiał kolejne tezy, pokazując na czym różnica polega, to Trzaskowski nie chciał pokazać, że jest po drugiej stronie. Gdy Andrzej Duda mówi, że nie pozwoli na powrót do starego wieku emerytalnego, to Trzaskowsli mówi, że on też nie pozwoli – mówił naczelny "Do Rzeczy".

Zdaniem Lisickiego ta postawa świadczy o tym, że mamy do czynienia z "najbardziej kłamliwą i sztuczną kampanią w dziejach Polski". – Jeden kandydat występuje cały czas w innej roli, udaje kogoś, kim nie jest – podkreślił.

Naczelny "Do Rzeczy" zwrócił uwagę na fakt, że w największych mediach prywatnych nikt nie stara się rozliczać kandydata KO z takiej postawy. – Wszystko mu uchodzi na sucho. Może mówić co chce, nikt go nie sprawdza – stwierdził Lisicki.