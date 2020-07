Siemoniak: Uznaję wynik wyborów. Nie ma tu żadnych wątpliwości

– Uznaję wynik wyborów. Nie ma tu żadnych wątpliwości. Jest natomiast wiele innych wątpliwości, protestów, które Sąd Najwyższy musi rozstrzygnąć. Jesteśmy to winni tym wyborcom, którzy czują się jakoś skrzywdzeni – stwierdził.

– Za Rafałem Trzaskowskim stoi wynik 10 mln wyborców. Od wielu lat słyszę o końcu Platformy Obywatelskiej, a tymczasem my wystawiamy kandydata, który prawie wygrywa wybory. (...) Musimy się poszerzać, pozyskiwać środowiska, które się od nas odsunęły i nowych ludzi –podkreślał Siemoniak.

– Będziemy składać projekty ustaw, o których była mowa w kampanii Rafał Trzaskowski. Robimy tak od początku kadencji. Trafiają one do zamrażarki, a potem, jak PiS uzna, że któryś z tych projektów jest dobry, składają je jako swoje – dodawał.

Dziś posłowie klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej złożyli wnioski o wotum nieufności dla ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry i ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego. Posłowie KO zarzucają ministrowi sprawiedliwości upolitycznienie i podporządkowanie władzy wykonawczej wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Z kolei minister Mariusz Kamiński jest oskarżany o zaniechania w koordynowanym przez niego resorcie.

Zdaniem Siemoniaka w rządzie PiS "przyzwyczailiśmy się do tego, że nikt za nic nie odpowiada". – To fatalne, że nawet przy ewidentnych wpadkach, nie ma mowy o odpowiedzialności za nie – ocenił. – Wnioski o wotum nieufności to prawo opozycji. To możliwość debaty o państwie i jak najbardziej jest to potrzebne i pożądane – dodawał.

Czytaj także:

Trzaskowski liderem opozycji? "To jego kapitał"Czytaj także:

Prof. Chwedoruk: Trzaskowski skończył erę totalnej opozycjiCzytaj także:

Soboń: Narracja o podziale na dwie Polski jest szkodliwa