Wiceszef SLD: Wygrana Andrzeja Dudy to dowód stabilizacji

– Chciałbym złożyć gratulacje panu Andrzejowi Dudzie. To dowód na to, że jest pewna stabilizacja i kontynuacja w polskiej polityce – powiedział eurdeputowany. – Kampania wyborcza była bardzo ostra, nie wszystko mi się w niej podobało. Frekwencja była za to iście europejska – prawie 70 proc. (...) Słowa uznania również dla Rafała Trzaskowskiego – zdołał zmobilizować wielki elektorat mimo tak krótkiego czasu – wskazał prof. Liberadzki.

Gość red. Adriana Klarenbacha skrytykował także zachowanie części osób i elit, które wytykały pochodzenie i wykształcenie części elektoratu: – Nie doradzam takiego podziału na miasta i wsie. W każdym człowieku tkwi godność, nie można tej godności naruszać, trzeba odnosić się z szacunkiem do drugiego człowieka.

W II turze wyborów prezydenckich Andrzej Duda uzyskał 51,03 proc. głosów uzyskując reelekcję. Kandydat KO Rafał Trzaskowski osiągnął wynik 48,97 proc.