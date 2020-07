Co się zmieni w PiS? "Plany są daleko idące"

Kaczyński wskazał, że po kongresie będą „rozwiązane problemy regionalne, także te personalne”. – To jest to, co jest niełatwe – dodał. Prezes PiS zaznacza, że trzeba wyciągnąć wnioski z wielu istotnych wydarzeń, jakie miały miejsce na przestrzeni ostatnich lat.

– Ale czy kongres to przyjmie? Tego nie wiem. Jeśli przyjmie, to rzeczywiście będziemy mieli bardzo dużo do zrobienia, jeżeli chodzi o przekształcenie naszej formacji – powiedział prezes PiS. – Teraz chcemy sprawy posunąć naprzód, bo polskie życie publiczne nie ma jeszcze tego kształtu, który w sposób do końca właściwy służy polskiemu rozwojowi, służy wolności Polaków i jednocześnie służy temu, by Polacy stanowili wspólnotę, różniąc się między sobą tworzyli naród, który potrafi się dobrze usadowić w Europie i świecie na pozycjach dużo lepszych, niż te, które były nam dawane przez dziesięciolecia, a nawet stulecia – mówił Kaczyński.

Kaczyński przejdzie na emeryturę?

Podczas jesiennego kongresu ma także zapaść decyzja dotycząca tego, kto będzie kierował partią. – To jest kwestia i wieku, powiedzmy sobie już dość zaawansowanego i także sprawa stażu. A mój staż jako szefa partii jest naprawdę bardzo dobry. Z przygodami, co prawda, ale to jest już przeszło 30 lat – powiedział Kaczyński.

– Ja muszę brać pod uwagę i zmęczenie materiału, i także ambicje już mocno dojrzałego pokolenia pięćdziesięciolatków, którzy czekają na swój czas. Ja nie chcę im tej drogi blokować, bo byłoby to nieroztropne, nieładne i mogłoby być też szkodliwe – oświadczył prezes PiS.

