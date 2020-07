"Rz": Funkcjonariusze Ministerstwa Finansów mieli wyłudzać VAT

Według ustaleń gazety sprawa dotyczy czterech wysokiej rangi funkcjonariuszy pracujących w służbie celno-skarbowej, którzy z racji wykonywanej profesji są powołani do tropienia nadużyć podatników. Byli oddelegowywani na misje na Ukrainę i do Mołdawii (to misja UE ds. Pomocy Granicznej).

Dziennik podaje, że domniemane wyłudzenie podatku miało związek z ich podróżami zagranicznymi do tych krajów w ramach procedury "zwrotu VAT dla podróżnych", czyli tax free. Z tego przywileju mogą korzystać wyłącznie "osoby fizyczne nieposiadające stałego miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej".

Gazeta informuje, że funkcjonariusze celno-skarbowi byli oddelegowani na misje zagraniczne, lecz stałe miejsce zamieszkania mieli w Polsce. Kupowali w kraju elektronikę, a podczas wyjazdu za granicę zgłaszali, że chcą zwrotu podatku VAT, i odbierali go.

Jak czytamy w "Rz", sprawa wyszła na jaw po tym, jak jeden z lotniskowych celników miał odmówić podbicia stempla "tax free". Cały proceder trwał latami, co najmniej od 2012 roku. Warszawska prokuratura, która od początku lipca bada tę sprawę, jest na etapie postępowania sprawdzającego.

Dziennik przypomina, że zagraniczne misje nadzorowali kolejni szefowie Służby Cywilnej. W rządzie PO-PSL był to Jacek Kapica, a w czasach PiS – Marian Banaś.