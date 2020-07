Tak PiS chce wygrać kolejne wybory. Ma trzy pomysły

Pieniądze na wkład własny do zakupu mieszkania, wykreowanie prawicowych celebrytów i radykalna polityka dla młodych. To trzy rzeczy, jakie zamierza zrobić PiS, by wygrać następne wybory – ustalił "Wprost".

Gazeta informuje, że partia rządząca zaczęła analizować przyczyny zdecydowanej przegranej Andrzeja Dudy wśród najmłodszych wyborców. "Wnioski polityków prawicy wcale nie są takie oczywiste, jak mogłoby się wydawać. Z jednej strony myślą o transferach pieniężnych dla młodych ludzi, z drugiej chcą kształtować nowe pokolenie wyborców poprzez wykreowanie internetowych, prawicowych celebrytów" – czytamy na stronie internetowej "Wprostu". Cytowany w materiale niewymieniony z nazwiska polityk PiS uważa, że jednym z kluczowych wyzwań, przed którymi stoi partia Jarosława Kaczyńskiego, jest problem mieszkaniowy młodych ludzi. Rozważana ma być dopłata do wkładu własnego na mieszkanie. Taki program funkcjonuje na Węgrzech. Drugi pomysł PiS to poprawa kanałów komunikacji i pozyskanie wyborców w internecie. Partia chce mieć swoich influencerów, prawicowych celebrytów, którzy będą dzielić się zdjęciami ze swojego życia w sieci, przemycając przy tym treści polityczne. Politycy obozu rządzącego uważają, że największe portale internetowe są liberalno-lewicowe, dlatego prawica musi zacząć narzucać swoje tematy. Trzeci plan PiS to zmiana polityki wobec młodych na bardziej radykalną. Cytowany przez "Wprost" polityk z partii Kaczyńskiego jest przekonany, że to właśnie ze względu na brak radykalizmu PiS stracił sporo głosów młodych ludzi na rzecz Konfederacji i Krzysztofa Bosaka. Według gazety zapowiedzią zmiany kursu na ostrzejszy może być sprawa wypowiedzenia konwencji stambulskiej, którą forsuje lider Solidarnej Polski i minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

