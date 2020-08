"Do Rzeczy” nr 32: Ziobro: Weto byłoby działaniem optymalnym

Przypomina, że taka deklaracja znalazła się we wspólnym programie koalicyjnego rządu w 2015 r. – Szanujemy naszych koalicjantów, ale wymagamy również szacunku wobec siebie jako współkoalicjantów. Dlatego będziemy domagać się realizacji wspólnego programu. Wymaga tego szacunek wobec wyborców – zaznacza Ziobro. Zapowiada też, że jesienią złoży projekt, który zaostrzy kary dla sprawców okrutnych przestępstw seksualnych.

Wojciech Cejrowski w wakacyjnym cyklu podróżniczym opisuje, jak wygląda „Życie seksualne dzikich”. Radzi m.in. jak odmówić wodzowi Indian, który chce w prezencie podarować jedną ze swoich żon.

– Jeśli politycy Zjednoczonej Prawicy mieli nadzieję na chwilę oddechu i świętowanie zwycięstwa Andrzeja Dudy, to chyba się ona nie spełniła. Z Jarosławem Kaczyńskim nie sposób się nudzić – pisze Piotr Semka w tekście „Letni quiz prezesa PiS.

– Konfederacja przetrwała wiele burz i się nie skompromitowała. Dzisiaj największym jej problemem jest to, że stabilna pozycja tego ugrupowania jest solą w oku Jarosława Kaczyńskiego – opisuje Łukasz Warzecha w tekście „Zachodzenie od prawej”.

Rafał A. Ziemkiewicz w tekście „Wiara, która zawiodła” analizuje stan opozycji wskazując, że lewicowo-liberalny salon zawiodło budowane od III RP „urojenie wyższościowe”.

– U nas najbardziej obrazili się nauczyciele. Szef ZNP domagał się wręcz przeprosin. A za co?! Nauczyciele często wyjeżdżają podczas wakacji do pracy do Niemiec czy Holandii i jakoś im korona z głowy nie spada – minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski w rozmowie z Łukaszem Zboralskim przekonuje, że jego apel o pomoc w zbiorach owoców miękkich był szlachetny, a nauczyciele potraktowali inne grupy społeczne jako gorsze od siebie.

– Nie ma epidemii ani pandemii koronawirusa. Ani w Polsce, ani w żadnym innym kraju – przekonuje część naukowców – Mariusz Błochowiak pisze o książce „Fałszywa pandemia. Krytyka naukowców i lekarzy”.

Krzysztof Masłoń publikuje „Indeks lektur szkodliwych” i wylicza, dlaczego według niektórych nie powinniśmy czytać już Sienkiewicza, Reymonta czy Żeromskiego.

– Po wybuchu pandemii kurs złotego mocno spadł. Boleśnie odczuli to frankowicze i importerzy, ale nie tylko. Wzrosły też ceny wynajmu powierzchni w galeriach handlowych, biurowcach czy magazynach – bo za nie w większości płaci się w euro. Dlaczego? – tłumaczy Jacek Krzemiński w tekście „Polska strefa euro”.

– Niewdzięczni Polacy, zamiast wspominać wyzwolenie od faszyzmu, wolą celebrować rocznicę swojej… napaści na Rosję. Tak w skrócie wygląda rosyjska narracja na temat Bitwy Warszawskiej. Jeszcze inaczej postrzegają to Ukraińcy – opisuje Maciej Pieczyński w tekście „Jak Polacy na Rosję napadli”.

Ponadto w numerze „Do Rzeczy”: Agnieszka Niewińska o Kazimierzu Marcinkiewiczu poszukującym pracy („Premier bez roboty”); Piotr Semka o Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego („Papieska biel i kardynalski szkarłat”); Zbigniew Tomasz Zapert wspomina zmarłego Bernarda Ładysza („Śpiewając sercem”); Piotr Gociek o liście najpopularniejszych pozycji Netflixa („McNetflix”); Piotr Włoczyk o tym jak nastolatek wygrał z manipulacją mediów w USA („Klęska manipulantów”); Maria Kądzielska o rosnącej pozycji Kim Jo Dzong („Lady Kim”);

