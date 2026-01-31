Pesymizm w Europie. Polska zaskakującym wyjątkiem

Wyniki przeprowadzonego w 23 krajach Unii Europejskiej sondażu omówił niemiecki dziennik "Die Welt". Badanie pokazuje, że w zdecydowanej większości państw UE góruje pesymizm. Co ciekawe, Polacy jako jedni z nielicznych mają nadzieję na pozytywne zmiany.

We Francji aż 79 proc. respondentów jest zdania, że sprawy w ich kraju idą w złym kierunku. W Belgii, Holandii oraz na Węgrzech i Słowacji uważa tak ponad 70 proc. badanych. W Niemczech jest to 66 proc., w Szwecji – 68 proc., natomiast w Hiszpani – 60 proc.

Wyjątek wśród przebadanych krajów stanowią: Litwa, Polska i Dania. W Polsce 46 proc. ankietowanych jest zdania, że sprawy idą w złym kierunku. W Danii jest to 48 proc., a na Litwie – 38 proc. Craig Oliver z firmy doradczej FGS Global, która przygotowała sondaż, ocenił, że mieszkańcy tych krajów mają poczucie, że "problemy są rozwiązywane", "władze działają" i "coś się dzieje".

Komentując negatywne wyniki sondażu w większości badanych krajów, autorzy stwierdzili: "Dla większości rządów wyniki sondażu są złą wiadomością. Ujawniają one niskie zaufanie do systemów politycznych i duży sceptycyzm co do ich funkcjonowania".

Sondaż pokazuje ponadto, że zdecydowana większość Europejczyków (76 proc.) uważa, że demokracja w ich kraju podupada. Badanie FGS Global przygotowano dla serwisu Politico, należącego do tej samej grupy wydawniczej co "Die Welt". Na potrzeby sondażu przepytano ponad 11 tys. osób w 23 krajach UE.

Polacy ocenili sytuację w kraju

Ze styczniowego sondażu CBOS wynika, że niemal połowa Polaków (48 proc.) uważa, że nasz kraj zmierza w złym kierunku. 30 proc. widzi poprawę, zaś 22 proc. nie ma zdania.

43 proc. badanych przez CBOS uważa, że sytuacja w ciągu roku nie zmieni się, 29 proc. twierdzi, że się pogorszy, a 17 proc. – że się poprawi. 11 proc. wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć".

Centrum zapytało też o ocenę sytuacji politycznej i jej rozwój w najbliższym roku. 41 proc. ankietowanych w styczniu uznało ją za złą, 40 proc. za ani dobrą, ani złą, natomiast 13 proc. – za dobrą. Odpowiedź "trudno powiedzieć" wybrało 6 proc. respondentów.

Czytaj też:

Niechlubny rekord w Polsce. Tak źle nie było od kryzysu z 2008 roku