Polska numerem jeden. Rosjanie wskazali największego wroga

Niezależne Centrum Lewada na zlecenie Niemieckiego Towarzystwa im. Sacharowa przeprowadziło badanie, z którego wynika, że Rosjanie odczuwają największą niechęć do Polaków. W przeciwieństwie do np. Niemiec czy Wielkiej Brytanii, Polska nie jest postrzegana przez Rosjan jako konkurent, ale jako bezpośredni wróg.

Badanie wśród Rosjan. Uznają Polskę za największego wroga

62 proc. Rosjan uznaje Polskę za wroga, zaś 18 proc. za konkurenta. Tylko 2 proc. badanych uważa, że Rosję i Polskę łączą przyjacielskie relacje.

Niemal taki sam wynik uzyskała Litwa, jednak w tym przypadku zaledwie 1 proc. Rosjan wierzy we wzajemną przyjaźń.

Zdaniem autorów badania, Rosjanie za najbardziej wrogie uznają państwa, które kiedyś należały do bloku wschodniego, ale odłączyły się od niego i dziś są członkami NATO oraz Unii Europejskiej.

Ogólna niechęć do Polski spada (z 74 proc. w 2024 roku do 63 proc. w 2025 roku), nadal pozostajemy na szczycie listy niechęci Rosjan.

73 proc. Rosjan postrzega Stany Zjednoczone za najpotężniejszego i najbardziej wpływowego przeciwnika, stanowiący główne zagrożenie militarne. Wielką Brytanię za zagrożenie uznaje 42 proc. Rosjan. Polskę jako największe zagrożenie wskazało 36 proc. badanych.

Kogo Rosjanie uznają za państwa przyjazne?

Za państwa przyjazne Rosjanie uznają: Białoruś (80 proc.), Chiny (89 proc.), Koreę Północną (75 proc.), Iran (68 proc.), Indie (84 proc.) oraz Turcję (67 proc.).

Z badania wyłania się podział pokoleniowy oraz informacyjny wewnątrz Rosji. Najbardziej negatywne nastawienie do Zachodu mają osoby starsze – 70 proc., mieszkańcy stolicy Rosji, Moskwy – 75 proc. oraz widzowie państwowej telewizji – 69 proc..

Jeśli chodzi o młodych Rosjan poniżej 25. roku życia, to 48 proc. z nich ma pozytywny stosunek np. do Niemiec.

