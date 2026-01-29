Kolejny cios w Ziobrę. Czarzasty: Musi się z tym liczyć

Włodzimierz Czarzasty poinformował w czwartek, że jeszcze dziś do sejmowej Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych trafi jego wniosek w sprawie byłego ministra sprawiedliwości, obecnie posła PiS Zbigniewa Ziobry.

Ziobro straci wynagrodzenie posła? Czarzasty: Pierwszy element procedury został wdrożony

Marszałek Sejmu domaga się ukarania polityka za niego nieusprawiedliwioną nieobecność w Sejmie. Na końcu rozpoczętej dziś ścieżki może być utrata przez Ziobrę diety parlamentarnej oraz znaczącej większości uposażenia poselskiego.

– Zgodnie z regulaminem Sejmu, kieruje dzisiaj do pana posła Jarosława Urbaniaka, przewodniczącego Komisji Regulaminowej do spraw Poselskich i Immunitetowych, informację, że te nieobecności nastąpiły i wniosek o zajęcie się tą sprawą. Na podstawie art. 22 regulaminu Sejmu komisja ma obowiązek zająć się moim wnioskiem i podjąć uchwałę bądź nie w sprawie zwrócenia posłowi uwagi, udzielenia mu upomnienia, lub nagany. W momencie, kiedy komisja zajmie takie stanowisko i przekaże je na moje ręce, to pan poseł Ziobro będzie miał czas na odwołanie się od tej decyzji — poinformował Czarzasty, podczas czwartkowego briefingu w Sejmie. — Jeżeli się odwoła, to ta decyzja zostanie rozpatrzona, jeżeli nie to przedstawię na prezydium Sejmu projekt uchwały o utracie diety parlamentarnej i obniżeniu uposażenia posła do 1/10 jego wysokości, czyli pobierania 1 tys. 350 zł — tłumaczył.

Marszałek Sejmu podkreślił, że cała procedura jest dość skomplikowana, ale pierwszy jej element właśnie został wdrożony.

Ziobro z azylem politycznym na Węgrzech. Za co ściga go prokuratura?

Przypomnijmy, że Zbigniew Ziobro przebywa obecnie na Węgrzech, gdzie otrzymał azyl polityczny. Nic nie wskazuje na to, aby w najbliższym czasie miał wrócić do kraju. Były minister sprawiedliwości nie wierzy bowiem, że pod rządami Donalda Tuska ma szansę na sprawiedliwy proces.

Prokuratura zarzuca politykowi m.in., że kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym. Według prokuratury Ziobro miał popełnić 26 przestępstw, m.in. wydawać swoim podwładnym polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom.

Czytaj też:

"Przyszła kryska na Matyska". Czarzasty pokazał dokument ws. ZiobryCzytaj też:

Nowa decyzja sądu ws. Ziobry. "Po niemal trzech miesiącach"Czytaj też:

Ziobro: Głównym celem tej zdeprawowanej, przestępczej władzy, jestem ja