"Przeżywam to może nawet bardziej niż pięć lat temu". Prezydent przejął pieczę nad orderami

– Jeżeli ktoś uważa że przyjęcie po raz drugi tego niezwykłego zaszczytu trzymania pieczy nad najważniejszymi polskimi orderami jest łatwiejsze i mniej krępujące, jest w błędzie – mówił w sowim wystąpieniu prezydent Andrzej Duda. – Przeżywam tę uroczystość może nawet bardziej niż pięć lat temu. To jest wielki moment w życiu człowieka – dodawał.

– Te ordery są symbolami wolnej Polski, Polski silnej. Order Orła Białego nie był przyznawany, kiedy Polska nie była wolna. To historia ponad 300 lat Rzeczypospolitej. (...) To niezwykle ważne trzymać pieczę nad tymi wspaniałymi znakami polskiej państwowości, ale to też i wielka odpowiedzialność – podkreślał.

Andrzej Duda złożył w czwartek przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym i rozpocznie drugą, pięcioletnią kadencję prezydencką. Zachowanie opozycji pozostawiało wiele do życzenia. – Władza pochodzi z woli narodu i naród wyraził swoją wolę w wyborach. To Polacy mają prawo zdecydować, kto ma być ich prezydentem. I zdecydowali – podkreślił prezydent w swoim orędziu, a jego słowa nagrodzone zostały gromkimi brawami.

