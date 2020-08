Bodnar: Ostatnie pięć lat były dramatyczne

Występując przed senatorami Adam Bodnar - oprócz podsumowania swojej kadencji - przedstawił informację na temat stanu praw i wolności w 2019 roku. Jak przekonywał, Polska w 2020 r. jest zupełnie innym państwem niż przed pięcioma laty. – Ostatnie pięć lat były dramatyczne z punktu widzenia wartości i zasad konstytucyjnych, dotyczących kwestii ustrojowych Polski. Wprawdzie poprawił się materialny poziom życia mieszkańców, ale zmiany w zakresie ustroju państwa, nierozwiązane problemy systemowe oraz zmiany w kierunku autorytarnym kładą się cieniem nad dalszym rozwojem Polski jako demokracji konstytucyjnej – mówił Rzecznik Praw Obywatelskich, dodając, że stawiają one też znak zapytania odnośnie do naszej przyszłości w Unii Europejskiej i naszego bezpieczeństwa.

Zdaniem Bodnara, Polska zmieniła się także pod kątem dojrzałości demokratycznej. – Obywatele RP nauczyli się czym jest dla nich Konstytucja, jak korzystać z wolności słowa, wolności zrzeszania się, wolności organizowania pokojowych zgromadzeń, mechanizmów kontroli władzy – wskazywał.

RPO tłumaczył w swoim wystąpieniu, że jeśli dojdzie do "powrotu wartości demokratycznych", przyszła Polska nie może opierać się na powrocie do tego, co było. Przestrzegał, że jeśli zmarnowane zostanie 15 najbliższych lat, to "może już nie być odwrotu jeśli chodzi o wzrost autorytaryzmów, siły globalnych korporacji, wykorzystywania nowych technologii do kontrolowania naszego życia, czy zmianę klimatu".

Zobacz pełną treść WYSTĄPIENIA ADAMA BODNARA w Senacie.

