Sejm potępił działania Łukaszenki. "Apelujemy do PE i KE o wsparcie"

"Pamiętając o wspólnej walce Polaków i Białorusinów o wolność i demokrację, szczególnie w setną rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920 roku, dochowując wierności tradycji Solidarności w 40. rocznicę jej powstania, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z całą mocą potępia stosowanie przez władze Alaksandra Łukaszenki brutalnej przemocy i masowych represji wobec społeczeństwa białoruskiego oraz sfałszowanie wyników wyborów prezydenckich w Republice Białorusi 9 sierpnia 2020 roku" – czytamy w uchwale.

Jak zauważono w dokumencie, "w wyniku uruchomionej na bezprecedensową skalę brutalnej przemocy wobec obywateli Białorusi dwie osoby poniosły śmierć, kilkaset zostało rannych, ponad 7 tys. aresztowano lub zatrzymano, a ogromna liczba uczestników pokojowych protestów została pobita przez funkcjonariuszy OMON-u, milicji i jednostek specjalnych".

W obliczu tej "dramatycznej sytuacji", polski Sejm zapewnił wszystkich Białorusinów o swoik wsparciu i solidarności. W uchwale wezwano władze w Mińsku do natychmiastowego uwolnienia wszystkich aresztowanych oraz zaprzestania represji i używania przemocy wobec społeczeństwa.

W uchwale potępiono pozbawienie obywateli Białorusi możliwości udziału w wolnych, demokratycznych wyborach oraz swobodnego wyrażania poglądów. "Zastraszanie opozycyjnych kandydatów oraz ich więzienie, ograniczanie podstawowych swobód, w tym prawa do zgromadzeń i wolności słowa, użycie brutalnej siły nie służą wzmocnieniu niezależności i suwerenności Republiki Białorusi. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, mając na względzie dobro i rozwój polsko-białoruskich relacji sąsiedzkich, wzywa władze w Mińsku do niezwłocznego rozpoczęcia pokojowego dialogu ze społeczeństwem, który jest jedyną drogą do budowy pomyślnej przyszłości Białorusi" – czytamy.

Sejm zwrócił się także do polskiego rządu o uruchomienie pomocy humanitarnej dla ofiar prześladowań na Białorusi oraz stworzenie możliwości szybkiego przyjmowania uchodźców politycznych z Białorusi.

"Sejm Rzeczypospolitej Polskiej apeluje do Parlamentu Europejskiego oraz do Rady Europejskiej i Komisji Europejskiej o podjęcie zdecydowanych działań na rzecz wsparcia białoruskiego społeczeństwa obywatelskiego" – głosi uchwała.

W niedzielę na Białorusi obyły się wybory prezydenckie, które - według oficjalnych informacji - zwyciężył Aleksandr Łukaszenka. Białorusini nie zaakceptowali wyniku wyborów i - uznając je za sfałszowane - masowo ruszyli na ulice wielu miast swojego kraju. Protesty były bardzo brutalnie tłumione przez białoruskie służby. Zatrzymano ok. 7 tysięcy osób, w tym Polaków. Część z nich zwolniono już z aresztów.

