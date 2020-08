Podpisano umowę o współpracy obronnej Polski i USA. "Kolejny, jeszcze silniejszy, etap współpracy"

Sekretarz stanu USA Michael Pompeo swoją sobotnią wizytę w Warszawie rozpoczął od spotkania z szefem polskiego rządu Mateuszem Morawieckim. Do spotkania odniosła się na Twitterze Georgette Mosbacher. "Sekretarz Mike Pompeo i premier Mateusz Morawiecki rozmawiali o kluczowych obszarach współpracy między Polską a USA. Współpracujemy z Polską w takich obszarach, jak obronność energetyka, cyberbezpieczeństwo i handel. Razem jesteśmy silniejsi!" – napisała Mosbacher.

Kolejna wizyta Pompeo miała miejsce w Pałacu Prezydenckim, gdzie szef amerykańskiej dyplomacji oraz szef MON Mariusz Błaszczak podpisali w obecności Dudy umowę o współpracy obronnej.

Wcześniej głos zabrał prezydent Duda,podkreślając dobre stosunki pomiędzy Polską a USA.

– Z wielką radością witam pana sekretarza stanu w naszym kraju. Ta wizyta wizyta jest ważna z dwóch powodów praktycznego i symbolicznego – mówił przypominając, ze w Bitwie Warszawskiej polskie wojsko również wsparli amerykańscy żołnierze.

– Porozumienie o wzmocnionej współpracy obronnej między polską a USA przenosi nas w kolejny, jeszcze silniejszy etap współpracy – mówił prezydent. – Nie tylko będzie więcej wojska, infrastruktury USA w naszym kraju, ale także jest to gwarancja, że nasi żołnierze w każdym przypadku zagrożenia będą walczyli ramię w ramię – dodawał.

Jak podkreślił prezydent Duda, za wzmocnieniem obronności idzie również lepszy rozwój gospodarczy. – Więcej bezpieczeństwa oznacza więcej pewności inwestowania i możliwości rozwoju gospodarczego. (...) W ciągu ostatnich pięciu lat współpraca polsko-amerykańska w sposób niebywały się rozwinęła. (...) Te ostatnie lata to nie tylko symbole, nie tylko ruch bezwizowy, ale również ogromne wzmocnienie współpracy ekonomicznej. To ogromne inwestycje już zapowiadane i już zrealizowane przez amerykańskich inwestorów w Polsce. Z tej współpracy korzystamy nie tylko my, ale niesiemy bezpieczeństwo naszej części Europy – podkreślił.

Czytaj także:

Prezydent wręczył awanse generalskie. "Jedne z najbardziej symbolicznych w historii"Czytaj także:

Morawiecki: Świętowanie rocznicy bitwy warszawskiej powinno mieć miejsce w całej Europie