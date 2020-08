"Powinna nastąpić natychmiastowa dymisja ministra oświaty". Lisicki mocno o odwołaniu Wierzchowskiego

Burza związana z Wierzchowskim dotyczy wypowiedzi łódzkiego kuratora oświaty na temat działań środowisk LGBT.

– To absolutnie skandaliczna decyzja. Wyraźnie kurator oświaty mówił o wirusie ideologii LGBT, to porównanie odpowiada temu co rok wcześniej mówił abp. Marek Jędraszewski o zarazie, czy tęczowej zarazie – komentuje odwołanie Wierzchowskiego red. nacz. „Do Rzeczy” Paweł Lisicki.

– Faktycznie ideologia LGBT rozwija się tak jak choroba zakaźna, infekując kolejne elementy społeczeństwa – dodał dziennikarz w rozmowie z DoRzeczy.pl.

Jak podkreślił dalej Lisicki, „odwołanie Wierzchowskiego w tej sytuacji po pierwsze jest przejawem tchórzostwa, po drugie zachęca działaczy LGBT do dalszych działań”.

– Uważam, że w tej sytuacji powinna nastąpić natychmiastowa dymisja ministra oświaty, który taką decyzję podjął, ponieważ ogłaszając kapitulację przed ruchem LGBT minister najwyraźniej pomylił swoje funkcje, swoje miejsce – dodał red. nacz. "Do Rzeczy".