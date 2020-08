"Podzielam pogląd pana kuratora". Terlecki: Ideologia LGBT dehumanizuje społeczeństwo i trzeba przed nią bronić dzieci

W sobotę późnym wieczorem łódzki kurator oświaty Grzegorz Wierzchowski poinformował na Twitterze, że został odwołany. Informację potwierdził resort edukacji. Burza związana z Wierzchowskim dotyczy wypowiedzi łódzkiego kuratora oświaty na temat działań środowisk LGBT.

Wierzchowski w czwartek był gościem programu „Rozmowy niedokończone”. Kurator mówił o przygotowaniu szkół do zdalnego nauczania i powrocie dzieci do klas. W trakcie programu Wierzchowski stwierdził: „Jesteśmy na etapie wirusa, ale myślę, że ten wirus LGBT, wirus ideologii jest znacznie groźniejszy, bo to jest wirus dehumanizacji społeczeństwa”. Między innymi w związku z tą wypowiedzią, niektórzy posłowie zwrócili się do szefa MEN o odwołanie kuratora z pełnionej funkcji.

Minister edukacji Dariusz Piontkowski napisał w mediach społecznościowych, że decyzja o odwołaniu łódzkiego kuratora oświaty "była rozważana już od dawna" i nie miała związku z wypowiedziami Grzegorza Wierzchowskiego na temat LGBT.

– Podzielam pogląd pana kuratora, że ideologia LGBT dehumanizuje społeczeństwo i trzeba przed nią bronić dzieci. To oczywiste – powiedział Ryszard Terlecki pytany o sprawę na sejmowych korytarzach, dodając, że jest to "ideologia, która jest nihilistyczna i ma zniszczyć normalnie funkcjonujące społeczeństwo".

– To jest obrona normalnie, spokojnie żyjącej większości przed grupami anarchistów, nihilistów i rewolucjonistów obyczajowych – dodawał Terlecki.

