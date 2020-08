Dyrektorzy i samorządy gotowi do nowego roku szkolnego? Szef MEN podał najnowsze informacje

– Cykl odpowiedzi na pytania, rozporządzenia i komunikaty znajdują się w zakładce "Bezpieczny powrót do szkół" na stronie MEN. Ważnym źródłem informacji są bezpośrednie spotkania instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo epidemiczne tj. powiatowe stacje sanitarne. Powiatowi inspektorzy w tym tygodniu spotkali się z dyrektorami szkół – informował minister edukacji narodowej.

Jak dodał, MEN wspólnie z GIS przygotowało również grafiki ilustrujące, jak będzie się zachowywał inspektor sanitarny, gdy wystąpią poszczególne okoliczności.

100 proc. miejsc w autobusie szkolnym

– Wczoraj ukazały się wytyczne dot. transportu publicznego – są one ważne z punktu widzenia gmin wiejskich, które są zobowiązane do zorganizowania transportu uczniów do szkoły. Firmy zobowiązane są do dezynfekcji i ozonowania autobusu – mówił minister, zaznaczając, że autobusy będą mogły mieć 100 proc. zapełnienie. – Kierowca będzie miał prawo nie wpuścić do autobusu ucznia, który nie będzie posiadał maseczki czy innej przesłony nosa i ust – zaznaczył.

Kto będzie decydował?

– Instytucją najlepiej znającą się na podejmowaniu dalszych kroków zapobiegających epidemii jest Inspekcja Sanitarna i to ona ostatecznie powinna decydować także w przypadku szkół – podkreślił minister edukacji.

"Pomogliśmy samorządom, choć ustawowo nie musieliśmy"

– Przeznaczyliśmy dla samorządów kilkadziesiąt dodatkowych milionów złotych jako pomoc na zakup środków ochronnych, chociaż ustawowo nie byliśmy do tego zobowiązani. Od marca do czerwca dostarczyliśmy ok. 3,5 mln litrów płynu dezynfekującego do placówek oświatowych. Obecnie ministerstwo zdrowia proponuje kolejnych kilka milionów litrów płynu i kilkadziesiąt milionów maseczek – poinformował Piontkowski.

Od piątku spotkania dyrektorów szkół z powiatowymi inspektorami sanitarnymi