Nowy ruch polityczny w Polsce. Oficjalna inauguracja

W sobotę rozpoczął się dwudniowy kongres ruchu Polska 2050. Biorą w nim udział liderzy stowarzyszenia z 16 oddziałów lokalnych.

– Dziś ten zjazd, potem dalsze działania liderów wojewódzkich i powiatowych, rozbudowanie naszych struktur, trwają prace programowe, działa już nasz think-tank Instytut Strategie 2050, który tworzy pierwsze dokumenty programowe, ale pozwala nam je też jak najszybciej i merytorycznie reagować na to, co się na polskiej scenie politycznej dzieje – mówił na konferencji prasowej w Warszawie Szymon Hołownia.

Zapowiedział, że 3 września zaprezentuje pierwsze założenia do "spokojnego, merytorycznego i organicznego" rozwiązania problemu wynagrodzeń osób sprawujących najwyższe funkcje państwowe i sposobu finansowania partii politycznych.

Hołownia przekonywał, że program "na pierwsze 100 dni", który przedstawił kilka tygodni temu, będzie przez stowarzyszenie konsekwentnie realizowany. Dodatkowo ruch planuje uruchomienie radia internetowego i programu edukacji psychologicznej dla polskich uczniów, a także start własnej szkoły liderów – Liderzy 2050. – Pracy nam zdecydowanie nie zabraknie – stwierdził.

Hołownia poinformował, że od 28 czerwca, czyli od zakończenia jego kampanii wyborczej, na konto stowarzyszenia wpłynęło ok. 830 tys. zł. – Cieszymy się, że te wpływy rosną. Namawiamy ludzi do zakładania zleceń stałych na 20 zł i 50 gr. Jak znajdziemy 20-30 tys. osób, które takie zlecenia założą, to będziemy w domu i będziemy w stanie nie tylko być, ale też dużo dobrego w Polsce robić – ocenił.

Prezentując oficjalne logo Polski 2050, powiedział, że jest ono "proste, jasne i konkretne". – Kolory i styl nawiązują do naszej komunikacji wizualnej z kampanii wyborczej. (…) Dzisiaj ruszamy w długi marsz, w być może 30 lat zmieniania Polski krok po kroku, centymetr po centymetrze, tak, żebyśmy mogli nie martwić się o jej stan, ale naprawdę być z niej dumni – mówił Hołownia.

