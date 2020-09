"Wkrótce pierwsze kontrole". Banaś spełnia obietnicę

"Rusza Wydział Koordynacji Kontroli Doraźnych NIK. Zapowiedziany przez Prezesa Mariana Banasia Wydział umożliwi przeprowadzenie kontroli doraźnych tuż po uzyskaniu informacji o nieprawidłowościach, wymagających natychmiastowej reakcji NIK. Wkrótce pierwsze kontrole" – czytamy na twitterowym profilu NIK.

– Utworzyliśmy specjalny wydział do kontroli doraźnych – będzie szybko reagował na sygnały o nieprawidłowościach od obywateli, dziennikarzy czy parlamentarzystów – mówił Marian Banaś na początku sierpnia w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną". Utworzenie nowego wydziału to jeden z elementów szerszego planu mającego na celu usprawnienie działania instytucji.

Jak opisywała "DGP", kolejny pomysł to cyklicznie przygotowywany raport o stanie państwa. NIK wykazywałaby w nim m.in. największe błędy czy zaniechania władzy. Banaś chce również, by izba pod jego kierownictwem stała się bardziej efektywna i szybsza w działaniu. W tym celu zwiększona ma być np. liczba kontrolerów, większe akcenty będą położone na kontrole doraźne. Same kontrole zaś mają przyspieszyć – głównie za sprawą ich informatyzacji, także z wykorzystaniem rozwiązań z zakresu sztucznej inteligencji. W NIK zwiększona ma być liczba kontrolerów, a kontrole doraźne zyskają na znaczeniu.

