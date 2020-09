"To bilet w jedną stronę". Kosiniak-Kamysz ostrzega posłów PSL

Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego zapytany został o doniesienia mówiące o rozpadzie Koalicji Polskiej. Kosiniak-Kamysz zwrócił uwagę, że tego rodzaju informacje publicznie wygłasza m.in. poseł Jarosław Sachajko.

Czytaj także:

"Powinniśmy wejść w koalicję z PiS". Sensacyjne słowa posła opozycji

– My się jako PSL nie wybieramy do koalicji z PiS-em. Rozmawialiśmy o tym na Radzie Naczelnej. Trudno zapomnieć, że jeszcze niedawno mówili, że trzeba nas zlikwidować – powiedział. Szef ludowców zarzucił partii rządzącej, że oszukała polską wieś i polskich rolników. – Próbują robić dzisiaj coś innego niż obiecywali w kampanii, bo na przykład w sprawie uboju rytualnego i hodowców zwierząt futerkowych, zarówno minister Ardanowski i jego poprzednik nic takiego nie mówili. Wręcz przeciwnie – podkreślał.

Władysław Kosiniak-Kamysz ostrzegł posłów swojego ugrupowania przed dołączeniem do koalicji rządzącej. – Nie obiecywaliśmy koalicji z PiS-em i nie pozwolimy, żeby nasza wiarygodność została obniżona. Jeżeli ktoś się wybiera do PiS-u to musi pamiętać o tym, że jest to bilet w jedną stronę. Nie ma powrotu do Koalicji Polskiej – oświadczył stanowczo.

Czytaj także:

Polskie społeczeństwo źle wybrało władze? Szokujące wystąpienie polityka PO w PECzytaj także:

"Nie przeszkadza wam nowy pomnik Lenina w Niemczech, ale przeszkadza...". Mocne wystąpienie Jakiego w PE