"To raczej polityka". Lipiński o decyzji WSA ws. wyborów

Decyzja premiera z 16 kwietnia 2020 r. dotyczyła wyborów prezydenckich. W obliczu obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa szef rządu polecił Poczcie Polskiej podjęcie czynności niezbędnych do przygotowania głosowania w formie korespondencyjnej. W związku z tym Poczta wystąpiła wówczas do władz samorządowych o przekazanie spisów wyborców, co było niezbędne do zorganizowania wyborów w tym trybie.

Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar zaskarżył wówczas decyzję premiera do WSA, gdyż jego zdaniem naruszała ona prawo. Sąd stwierdził, że decyzja premiera polecająca Poczcie Polskiej przygotowanie korespondencyjnych wyborów jest nieważna.

– To raczej polityka. Myśmy wielokrotnie mówili, że sądy są często zaangażowane w działania polityczne i można te decyzje sądu komentować – skomentował sprawę w Radiu Wrocław wiceszef Prawa i Sprawiedliwości Adam Lipiński.

– Ja się z tym całkowicie nie zgadzam, Nie można było dopuścić do tego, żeby pandemia zatrzymała polską demokrację – dodał polityk.

Lipiński przypomniał także, że po zmianie terminu wyborów Koalicja Obywatelska skorzystała z tej sytuacji i wymieniła swojego kandydata.

