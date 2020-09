"Wariant atomowy". Żukowska: Lewica jest gotowa

– Rząd mniejszościowy daje opozycji daleko większe możliwości wpływania na rzeczywistość polityczną. Wpływania na poszczególne przepisy i kształt ustaw i tu jesteśmy absolutnie otwarci na rozmowy w sprawie konkretnych rozwiązań, które nie znalazły dotychczas zainteresowania, np. ochronę praw pracowniczych, osób z niepełnosprawnościami. Będziemy popierali takie rozwiązania i zgłaszali własne. Do rozmów o konkretnych rozwiązaniach Lewica jest absolutnie gotowa. Ale na razie dymisji jak nie było tak nie ma. Ale zdecydowanie deklaruję, że Lewica jest gotowa na każdy wariant, nawet atomowy i wybory, do których pójdziemy nawet szerzej niż do poprzednich – powiedziała posłanka.

"Za wiele rzeczy się wydarzyło"

Co dalej ze Zjednoczoną Prawicą? – Oczywistą konsekwencją są dymisje w rządzie i rekonstrukcja bez udziału koalicjantów. Za wiele rzeczy się wydarzyło i to jest scenariusz najbardziej prawdopodobny – stwierdził wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda.

– Nasi koalicjanci zwiększyli apetyty, chciano negocjować każdą pojedynczą ustawę. Spraw na stole pojawiało się coraz więcej a to budziło nasze obawy, bo koalicjanci pokazywali kilkadziesiąt nowych spraw i to budziło nasze obawy. Mieliśmy wrażenie, że rozmowy są wręcz specjalnie przedłużane. Negocjowanie pojedynczych ustaw jest charakterystyką rządów mniejszościowych i wszystko wskazuje, że w tym kierunku zmierzamy. Będziemy takie rzeczy negocjować indywidualnie, ale naszych koalicjantów nie będzie w organach wykonawczych. Jeżeli jest apetyt na więcej, to się na to nie zgodzimy. Nasza chęć przyjacielskiej rozmowy o umowie koalicyjnej jest coraz mniejsza. My na wszystko sobie pozwolić nie możemy – stwierdził polityk PiS.

