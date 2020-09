"Nie mają wyjścia". Politolog o trudnej sytuacji w koalicji

– Niezależnie od tego, że szeregach Solidarnej Polski i Porozumienia znajdują się popularni politycy, to partie te nie mają siły, by samodzielnie i skutecznie walczyć o głosy wyborców i uzyskiwać mandaty w wyborach – wskazał ekspert.

Zdaniem gościa Polskiego Radia 24 koalicjanci PiS mają dwie możliwości. – Mogą podporządkować się silniejszemu partnerowi, co związane jest z ryzykiem ich osłabienia. Z drugiej strony mają możliwość całkowitego oderwania się, co tylko bardzo mocno przyspieszy ich koniec. Z tej perspektywy bardziej opłaca im się ograniczyć własne wpływy, by zachować jakikolwiek wpływ na władzę – powiedział dr Maciej Onasz.

Politolog wskazał, żee doszło do przeciągania liny pomiędzy elementami składowymi Zjednoczonej Prawicy: – W dużej mierze wynikało to ze sprzecznych długofalowych interesów Solidarnej Polski i PiS. Są to inne wizje na temat tego, kto przejmie schedę po Jarosławie Kaczyńskim, bo siłą rzeczy zmiana pokoleniowa na polskiej prawicy będzie musiała nastąpić.

