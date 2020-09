Dowody osobiste po nowemu. Będą wymagane odciski palców

Nad nowymi rozwiązaniami wspólnie pracują Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwo Cyfryzacji. Zmiany muszą zostać wprowadzone ze względu na konieczność dostosowania się do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 2019 roku.

Od sierpnia 2021 roku na osoby chcące wyrobić dowód osobisty czekają dwie najważniejsze zmiany. Pierwsza to konieczność przekazania odcisku palca. Obowiązek ten wiąże się bezpośrednio z nowymi wymaganiami dla państw członkowskich UE, które są zobowiązane do wprowadzenia do dowodów osobistych drugiej cechy biometrycznej, tj. właśnie odcisków palców. Co za tym idzie, zniknie możliwość złożenia wniosku o dokument przez internet.

Drugą zmianą jest obowiązek uzupełnienia warstwy graficznej dowodu osobistego o podpis posiadacza. Polska będzie także musiała wprowadzić specjalne dowody osobiste ważne przez 12 miesięcy dla osób, od których nie będzie możliwe pobranie odcisków palców.

Dokumenty tożsamości nadal będą wydawane na 5 i 10 lat. Osoby, które nie będą mogły udać się do urzędu gminy, aby zostawić tam odcisk palca, będą mogły to zrobić w specjalnych mobilnych stacjach obsługiwanych przez urzędników. Jak zapewnił sekretarz stanu w MSWiA Paweł Szefernaker, dowody będą wymieniane na bieżąco, wraz z upływem ważności starych dokumentów.

Polska musi wprowadzić unijne rozwiązania dotyczące dokumentów tożsamości do sierpnia 2021 roku.

