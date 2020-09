"O czym mówi Trzaskowski? To wie tylko on sam"

Rafał Trzaskowski poinformował wczoraj, że w związku z trudną sytuacją finansową stolicy, szereg inwestycji zostanie odłożonych na kolejne lata. Zapowiedział m.in. rozszerzenie strefy płatnego parkowania i podwyższenie opłat za postój. Mówił też o możliwych zmianach w cenach biletów komunikacji miejskiej.

Trzaskowski przekonywał, że kłopoty finansowe miasta to efekt polityki rządu, m.in. obniżenia podatków. Sprawę komentował w TVP Info poseł PiS Przemysław Czarnek.

– Obniżenie podatków przyczyniło się do wzrostu wpływów podatkowych, również do budżetów gmin. Pomijam oczywiście aspekt COVID-19 i lockdownu, który rzeczywiście różne perturbacje w różnych miejscach zrobił – powiedział polityk.

– Ale generalnie, obniżenie podatków, które zostało zastosowane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, doprowadziło do zwiększenia wpływów podatkowych – powtórzył Czarnek.

– O czym mówi Rafał Trzaskowski to wie tylko on sam, albo – mam wrażenie – nie wie nawet on. I to jest problem Warszawy – stwierdził poseł PiS, który był gościem programu "Jedziemy".

Czytaj także:

Ścieki nie płyną już do Wisły. Trzaskowski podał "najczarniejszy scenariusz"