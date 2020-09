Nowa lista stref żółtych i czerwonych

Morawiecki zbyt słaby by wygrać z Ziobrą? Lisicki o konflikcie w Zjednoczonej Prawicy

Wejście Jarosława Kaczyńskiego do rządu to pokazanie, że przynajmniej na razie premier Morawiecki nie zbudował sobie na tyle silnej pozycji, by wygrać konflikt ze Zbigniewem Ziobro - uważa redaktor naczelny tygodnika "Do Rzeczy" Paweł...