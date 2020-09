Czarzasty do Kaczyńskiego: Został pan ograny przez młodszych kolegów

– Tak naprawdę nikt nie wie co się wydarzyło. Mam nadzieję, że przynajmniej trzech panów, którzy powiedzieli, że Polska będzie rosła w siłę i potęgę, a oni – to jest dobra informacja dla Polski się dogadali – przynajmniej, że oni wiedzą co się zdarzyło – żartował lider SLD Włodzimierz Czarzasty, komentując podpisanie umowy koalicyjnej przez Solidarną Polskę, Porozumienie i PiS.

Liderzy Lewicy – Robert Biedroń (Wiosna) i Włodzimierz Czarzasty (SLD) wzięli dzisiaj udział w regionalnym kongresie programowym Lewicy "Polska-Europa Przyszłości", w Białymstoku. W swoim wystąpieniu Czarzasty odniósł się m.in. do podpisania wczoraj przez partie Zjednoczonej Prawicy porozumienia koalicyjnego. – Tak naprawdę nikt nie wie co się wydarzyło. Mam nadzieję, że przynajmniej trzech panów, którzy powiedzieli, że Polska będzie rosła w siłę i potęgę, a oni – to jest dobra informacja dla Polski się dogadali – przynajmniej, że oni wiedzą co się zdarzyło – żartował Czarzasty. Polityk podkreślił następnie, że jako politolog ocenia, że kryzys w koalicji rządzącej nie wzmocnił pozycji Jarosława Kaczyńskiego. – Do tej pory był rozjemcą w tej chwili jest uczestnikiem. Jest różnica między rozjemcą, a uczestnikiem. Uczestnik bierze udział, realizuje politykę, uczestnik bierze odpowiedzialność za politykę. Także wydaje mi się panie prezesie, że pan został przez swoich młodszych kolegów ograny w tej sprawie – ocenił Czarzasty. Co obejmuje umowa koalicyjna? Liderzy Zjednoczonej Prawicy podpisali w sobotę w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości przy ulicy Nowogrodzkiej nową umowę koalicyjną. Co obejmuje dokument? – Zostało zawarte porozumienie. Jestem przekonany, że dzisiejszy dzień dobrze zapisze się w naszej historii. Mamy przed sobą 3 lata do kolejnych wyborów. Jestem pewien, że będą one dobrze wykorzystane dla Polski – powiedział Jarosław Kaczyński podczas konferencji prasowej. "W podpisanej nowej umowie koalicyjnej Zjednoczonej Prawicy znalazły się, m. in., takie kwestie jak rekonstrukcja rządu, deklaracja wspólnego startu w kolejnych wyborach oraz wspólnych uzgodnień projektów legislacyjnych" – przekazała natomiast Polskiej Agencji Prasowej rzeczniczka PiS Anita Czerwińska. Czytaj także:

PiS z większością w Sejmie, jedna z partii na granicy progu wyborczegoCzytaj także:

"Strach niestety odebrał rozum wielu osobom". Dr Chazan o obostrzeniach związanych z epidemią