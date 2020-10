Gawkowski: Posłowie Konfederacji kaszleli na pracowników Sejmu

Podczas wczorajszych obrad Sejmu były szeroko komentowane m.in. ze względu na działania polityków Konfederacji, którzy nie chcieli podporządkować się restrykcjom związanym z koronawirusem. W związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce, wczoraj podjęto decyzję o skróceniu rozpoczynającego się dzisiaj posiedzenia Sejmu, a także o ograniczeniu liczby posłów na sali obrad.Konfederację na obradach miał reprezentować jeden poseł. Na sali znalazło się jednak ich większa liczba. Wicemarszałek Terlecki poinformował, że zgłosi to do Komisji Etyki Poselskiej, gdyż jego zdaniem posłowie Konfederacji narażają bezpieczeństwo innych parlamentarzystów.

Jak informują politycy Konfederacji, ze względu na brak maseczki wicemarszałek Terlecki nie chciał włączyć Bosakowi mikrofonu. Poseł nie kryje oburzenia sytuacją.

To jednak nie koniec. Poseł Lewicy Krzysztof Gawkowski przekonuje, że politycy Konfederacji... specjalnie kaszleli na obsługę Sejmu.

– Najgorsze to co się działo to to, że miałem wrażenie, że niektórzy posłowie Konfederacji specjalnie kaszlą na obsługę. Można to zobaczyć. To robili. Kto tu jest wariatem? Byłem na konwencie seniorów, gdzie Marszałek Terlecki to mówił, że to się działo i jeśli będą powtarzały się takie sytuacje to będziemy posłów wykluczali. To bezpieczeństwo pracowników. Nie szanują posłów, to nie szanują wyników demokracji, ale to, że nie szanują pracownikó to już jest skandal. Będą kary finansowe dla tych polityków. Lewica te kary popiera – mówił Gawkowski w rozmowie z WP.pl.

