Protest rolników spowolnił karetkę z dzieckiem. Jest nagranie

Transport małego pacjenta do jednego ze szpitali we Wrocławiu wydłużył się przez jadącą kolumnę ciągników. Film dokumentujący to zdarzenie zamieścili w internecie ratownicy.

W środę na polskie drogi wyjechali rolnicy protestujący przeciwko ustawie o ochronie zwierząt. Nowela autorstwa PiS wprowadza m.in. zakaz hodowli zwierząt futerkowych i ogranicza ubój rytualny. Jedna z blokad odbyła się w okolicach Ząbkowic Śląskich. Kolumna ciągników jechała w stronę Wrocławia drogą krajową numer 8, powodując zatory. W korku utknęła karetka pogotowia, która transportowała małe dziecko w stanie zagrożenia zdrowia i życia. "Załączamy film z trasy, jak to wygląda z naszej perspektywy. Ratowników, którym zależy na czasie, bo strata czasu to strata czyjegoś zdrowia bądź życia" – czytamy na profilu wieDZA112 na Facebooku. "Dlaczego nie pojedziecie blokować ministerstwa szanowni panowie? Blokując takie drogi nie zrobicie krzywdy politykom! Ucierpią na tym zwykli obywatele, bo do kogoś nie zdąży karetka albo komuś spłonie dobytek życia" – argumentują ratownicy. Według wielu przedstawicieli wsi nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt doprowadzi do zniszczenia polskiego rolnictwa. Czytaj także:

