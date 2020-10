Rolnicy wwieźli obornik do biura poselskiego Macierewicza

Rolnicy wwieźli taczkę z obornikiem do środka, a także odczytali swoje postulaty. Domagają się zdecydowanego sprzeciwu wobec "Piątki dla zwierząt". Chodzi o ustawę autorstwa PiS, która wprowadza m.in. zakaz hodowli zwierząt futerkowych i ogranicza ubój rytualny.

"Jest Pan Posłem o dużym stażu, mimo to ostatnie Pana działania doprowadziły do tego, że podważone zostały wszystkie wartości moralne i etyczne, które Pan głosił, takie jak chrześcijaństwo, patriotyzm, umiłowanie ojczyzny i tego co polskie" – czytamy w piśmie, które protestujący zawiesili przed wejściem do biura polskiego Macierewicza w Piotrkowie Trybunalskim.

Według nich poseł PiS, głosując za ustawą o ochronie zwierząt, wystąpił przeciwko rolnikom. "Prawdziwy chrześcijanin, Polak i patriota tak nie postępuje!" – napisano.

"Ma Pan jeszcze czas, aby obronić swój honor, ale musi Pan przyczynić się do tego, aby ustawa o której mowa trafiła tam, gdzie jej miejsce, czyli do kosza!" – czytamy w piśmie podpisanym: "Rolnicy Powiatu Piotrowskiego".

Na taczce z obornikiem protestujący zostawili tabliczkę z napisem: "Antoni, czy nie masz skazy na dłoni? Po ostatnim głosowaniu!".