"Nikt chyba na świecie tego nie przewiduje". Prezydent o pandemii

– Kiedy rozmawiamy o perspektywach, zwłaszcza dla tak twardego sektora poważnych inwestycji jakim są inwestycje logistyczno-transportowe i energetyczne, to nie ma wątpliwości, że taki okres można w tym aspekcie pominąć, że jest to czas przejściowy. Zresztą nikt chyba na świecie nie przewiduje, że ta sytuacja potrwa dłużej niż dwa lata. Że pokonamy pandemię koronawirusa dzięki szczepionce, która zostanie wynaleziona, dzięki lekom, nad którymi pracuje się w tej chwili na całym świecie i sytuacja będzie mogła w pełni wrócić do normalnego funkcjonowania – podkreślał prezydent Andrzej Duda.

Liczba zakażonych koronawirusem w Polsce na wtorek 13 października, to już 135 278 osób. Zmarło 3 101 osób chorych na COVID-19.

Porozumienie z Ukrainą

Podczas konferencji prezydent wyraził ponadto radość z podpisywanego dziś memorandum o współpracy pomiędzy zarządem portu Gdańsk i administracją portów Ukrainy.

– Ono daje początek procesowi tworzenia w niedalekiej przyszłości nowego intermodalnego korytarza transportowego. Wierzę, że dzięki dialogowi pomiędzy polskimi i ukraińskimi podmiotami z branży transportu, spedycji i logistyki, opracowane zostaną inne wspólne projekty, które przyniosą korzyść obu stronom – mówił prezydent Andrzej Duda podczas wspólnej wizyty prezydentów Polski i Ukrainy w Odessie.

