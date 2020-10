PiS składa wniosek o niezwłoczne przystąpienie do III czytania

– Jest bardzo dużo zgłoszonych wniosków mniejszości, które i tak i tak bez rozpatrzenia komisji będziemy głosować – dodawał.

Z kolei rzecznik PiS Anita Czerwińska zaapelowała do opozycji o odpowiedzialność i dojrzałość w tej kwestii.

– Mamy nadzieję, że opozycja tym razem przystąpi natychmiast do prac, a nie tak jak czyni od początku tygodnia, czyli stara się maksymalnie ten czas wydłużyć, przedłużyć. Naszym zdaniem to pokazuje brak odpowiedzialności i dojrzałości. Odpowiedzialność za życie i zdrowie społeczeństwa, obywateli, Polaków jest odpowiedzialnością całej klasy politycznej, bez względu na to, do jakiego obozu politycznego należy – mówiła w Sejmie.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w czwartek o 12 107 nowych i potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem. Zmarło 168 zakażonych osób. Łączna liczba zakażonych koronawirusem w Polsce, stan na 22 października, sięgnęła 214 686. Nie żyje już 4019 osób.