Andrzej Duda zakażony koronawirusem. Oto pierwszy komentarz prezydenta

Dzisiaj około 8 rano rzecznik prezydenta Błażej Spychalski przekazał informację, że Andrzej Duda jest zakażony koronawirusem. "Szanowni Państwo, zgodnie z zaleceniami wczoraj Prezydent Andrzej Duda miał wykonany test na obecność koronawirusa. Wynik okazał się pozytywny" – poinformował na Twitterze.

Do sprawy odniósł się sam prezydent, który na Twitterze zamieścił specjalne nagranie. – Witam serdecznie w to sobotnie popołudnie. Niestety dla mnie niezbyt dobre, bo w wyniku przeprowadzonego testu wiem, że jest chory na koronawirusa – mówi Andrzej Duda na filmie.

Prezydent podkreślił, że nie ma żadnych objawów choroby. – Wynik testu jest niestety jednoznaczny. Czuję się dobrze w tej chwili. Najbliższe dni kiedy będę w samoizolacji, będę pracował zdalnie. Jak państwo widzą, jestem w pełni sił i mam nadzieję, że tak pozostanie. Fakt jest faktem, że muszę być odizolowany – mówi.

Andrzej Duda przeprosił wszystkich, którzy w ostatnim czasie się z nim widzieli i są teraz narażeni na procedury kwarantanny. Jednocześnie zapewnił, że w ostatnich dniach starał się zachować wszelkie środki ostrożności.

Ponadto prezydent zaapelował do rodaków, aby ci dbali o seniorów. – Zbliża się dzień Wszystkich Świętych, okres gdy spotykamy się całymi rodzinami. Spotykamy się z naszymi rodzicami i dziadkami. Proszę, byśmy byli szczególnie na nich wyczuleni. To dla nich koronawirus jest szczególnie niebezpieczny – mówił. Jednocześnie Andrzej Duda zaapelował do seniorów, aby nie opuszczali domów, jeżeli to nie jest konieczne.

Czytaj także:

Spotkał się wczoraj z zakażonym prezydentem. Nie zamierza poddać się kwarantannieCzytaj także:

Politolog: Obudzą się demony. Nadzieją jest premier Morawiecki