"O co toczy się spór?". Ważne oświadczenie premiera ws. wyroku TK dot. aborcji

Po konferencji prasowej dotyczącej wsparcia dla przedsiębiorców premier Mateusz Morawiecki odniósł się do orzeczenia TK. Przypomnijmy, że w miniony czwartek Trybunał Konstytucyjny orzekł, że aborcja eugeniczna jest niezgodna z ustawą zasadniczą. Orzeczenie zapadło większością głosów. Sędziowie Leon Kieres i Piotr Pszczółkowski zgłosili zdanie odrębne do wyroku. Od czwartku w wielu miastach Polski odbywają się protesty przeciwko temu orzeczeniu.

– O co toczy się spór? Warto zadać sobie podstawowe pytanie i niech każdy w sumieniu sobie na to odpowie, czy to spór o danie życia osobom z zespołem Downa, czy spór o niczym nieskrępowaną aborcję – zaczął premier Morawiecki.

Badania prenatalne dla wszystkich kobiet

Szef rządu podkreślił, że dramaty, które przeżywają kobiety kiedy dowiadują się o bardzo poważnych, genetycznych chorobach swojego dziecka są niewyobrażalne. – Każdy może tylko nad nimi się pochylić. Kobiety nie powinny być zmuszane do aktów heroizmu. Stąd ten zapis o życiu i zdrowiu kobiety. We wszystkich przypadkach ciąż, w których zagrożone jest życie lub zdrowie kobiety, ten wyrok Trybunału nie ma do nich odniesienia. Sytuacja zagrożenia życia lub zdrowia kobiety nie jest objęta tym wyrokiem – oświadczył.

Mateusz Morawiecki zapowiedział, że będzie zalecał wprowadzenie badań prenatalnych dla wszystkich kobiet, nie tylko tych powyżej 35 r.ż. czy z powikłaniami ciąży. – Dzisiaj można ratować i dokonywać operacji czy wprowadzać terapię jeszcze w łonie matki – wskazywał. – Każda matka, każda kobieta jest i będzie przedmiotem naszej ogromnej troski, stąd nasza propozycja, żeby badaniami prenatalnymi zostały objęte wszystkie kobiety – dodał.

"To absolutnie niedopuszczalne"

Szef rządu mówił też protestach środowisk lewicowych i feministycznych. Jak podkreślił, "to, co odbywa się w przestrzeni publicznej, te akty agresji, napadów, barbarzyństwa są abolutnie niedopuszczalne". – Nie ma przyzwolenia na ataki na ludzi, na świątynie, na prawo do realizacji wartości. Apeluję o powstrzymanie aktów agresji, która może doprowadzić do czegoś bardzo złego – oświadczył Morawiecki i zaapelował o przestrzeganie obostrzeń wprowadzonych z epidemią koronawirusa.

