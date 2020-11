Warszawa ma problemy? Trzaskowski oskarża rząd

Podczas konferencji prasowej prezydent Warszawy przekazał, że docierają do niego same złe informacje dotyczące budżetu. – My wszyscy przygotowujemy budżety na kolejny rok, natomiast przez cały czas decyzjami rządu jest coraz mniej pieniędzy w budżetach samorządów – stwierdził polityk.

Jego zdaniem takich decyzji "było mnóstwo". – Decyzje dotyczące obniżek podatków PIT, dzisiaj kolejne decyzje dot. przejścia na ryczałt, które pozbawią samorządy półtora miliarda złotych. Jeżeli do tego dołączymy tę bardzo trudną sytuację związaną z epidemią, okazuje się, że budżety samorządów są w bardzo, bardzo trudnym stanie, żeby powiedzieć w dramatycznym stanie – podkreśla.

Jednocześnie Trzaskowski krytycznie odniósł się do działań rządu ws. zawetowania unijnego budżetu. – rząd chce wetować pieniądze z UE, co może doprowadzić do tego, że ten wielki program rekonstrukcji po kryzysie nie będzie mógł być inicjowany przez UE – mówił.

Jego zdaniem działania PiS spowodują zapaść. – Niestety wszystkie te decyzje, które rząd podejmuje, doprowadzą do tego, że zamiast wychodzenia z recesji spowodowanej epidemią, grozi nam bardzo poważne pogłębienie recesji i niestety przełoży się to na nasze inwestycje – podkreślał na konferencji.

Czytaj także:

Trzaskowski: To przedsięwzięcie samobójczeCzytaj także:

"Pięciu pewnie zbiorą". Kowalczyk o posłach odchodzących z PiS