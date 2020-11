PiS chce przejąć posłów Kukiza. Trwają rozmowy

Wczoraj o sprawie mówił w Radiu ZET poseł Marek Suski z PiS.

– Wiem, że Kukiz się tam kłóci z PSL-em. PSL zdaje się nie dotrzymuje jakiegoś słowa w stosunku do grupy Kukiza, więc być może nastąpi rozstanie. A którędy później podążą? Pieśń przyszłości, poczekajmy – mówił enigmatycznie.

– Póki co, to oni nie wystąpili z klubu PSL. Być może ktoś ma takie plany, ale na razie są one odległe. W każdym Sejmie następują różne ruchy odśrodkowe – dodawał polityk PiS.

– Paweł Kukiz miał swój klub, później mu się do rozsypało i poszedł do PSL, ale on przecież nie wstąpił do PSL, więc nie jest wykluczone, że znów odejdzie i znów będzie samodzielnie prowadził prace – stwierdził Marek Suski.

Dopytywany, czy są plany przyjęcia do PiS posłów Kukiza, nie zaprzeczył. – A może romans z Pawłem Kukizem ma zabezpieczyć utrzymanie większości sejmowej? – dopytywała prowadząca program Beata Lubecka.

– A może... – odpowiedział jej polityk.

Czytaj także:

A może romans PiS z Kukiz'15? Suski: A może...Czytaj także:

Kukiz chwali rząd: Polskie władze zrobiły bardzo dobrze