Antoniego nie znałem zbyt dobrze, bo tak wypadało w podziemiu. W konspirze nie ma co się zaprzyjaźniać i znać szczegóły o ludziach, którzy i tak swoje robią. Ciekawość i bliskość w tym względzie była szkodliwa, lepiej nie wiedzieć za dużo, bo to się człowiek może gdzieś nawinąć, a złapany i pociśnięty na różne sposoby może zacząć coś sypać. Dla mnie była to niezła wymówka, bo i tak miałem od młodości kłopoty z kojarzeniem nazwisk z twarzami. (Ta choroba, prozopagnozja, to jedyna cecha, którą dzielę z… Bratem Pittem).

Spotkałem jeszcze Antoniego parę razy już w III RP i widziałem, że złapał już tego drukarskiego, a raczej wydawniczego bakcyla na dobre. Był już wydawcą książkowym pełną gębą, w dodatku ideowym, bo zabrał się za książki o znanych i zapomnianych postaciach dolnośląskiego podziemia stanu wojennego. Bez jego dokumentalistycznego trudu wielu bezimiennych herosów tamtego czasu popadłoby w zapomnienie. Teraz Antoni odszedł i do tego zbioru bohaterów trzeba by dodać jeszcze jedną książkę – o nim. Tylko, kto to zrobi?

Dla mnie coraz więcej tych pogrzebów. Razem ze swoim pokoleniem przeszedłem już rożne fazy powodów do spotkań: najpierw były normalne młodzieżowo-studenckie bibki, potem wesela, potem już stabilizacja kolejnych urodzin. W Polsce nie ma tradycji spotkań po rozwodzie, więc tę fazę przeszedłem bezspotkaniowo. Teraz wszedłem w fazę pogrzebów. Od kiedy przeniosłem się bardziej do Warszawy widuję się ze starą wrocławską paką właśnie jak ktoś z nas odejdzie na dobre. Spotykamy się więc od smutnego dzwonu, na kilka minut by pogadać co tam słychać i kto… jeszcze żyje.

To bardzo mocne spotkania, mimo, że trwają tak krótko. Ja je lubię jeszcze z innego powodu niż samo wspominanie jak to dawaliśmy odpór złemu. Lubię spotykać tych ludzi ze względu na to, że nikt z nich nie odcinał – jak niektórzy „rycerze ostatniej godziny” – kuponów od swej przeszłości. Większość z nich wróciła do swych pozapolitycznych pasji, co świadczy o tym, że ich postawa w czasie próby nie była kalkulacją a jedynie imperatywem moralnym. Tak jak Antoni byli Herbertowskim „pośrednikami wolności”, nie pchali się na front oświetlony polityczną sławą. Uprawiali ugór prawdy, drukowali ulotki po to by trwał opór myśli. I nie zawsze to były rzeczy, z którymi się wprost identyfikowali. Ulotki były papierowym kluczem, który otwierał drzwi, za którymi zaczynała się debata o Polsce. A oni byli strażnikami tego klucza, nie chcieli przechodzić przez tamte drzwi, woleli, żeby zabrał się przez ten próg cały naród.

To zapomniani bohaterowie naszej wolności. Nikt nie pamięta, że trzeba było skołować nie wiadomo skąd papier, farby, zorganizować zakonspirowane miejsca na druk, sprzęt, ludzi, wreszcie dyskretnie, ale sprawnie i szybko to wszystko wydystrybuować. Ba, zadbać o to, żeby kolportaż drogą powrotną przekazał zebrane składki. Większość widziała tylko wodzów i spektakularne wydarzenia, nie wiedząc, że za każdym z nich stały dziesiątki ludzi narażających życie, zdrowie i wolność, co dopiero swoje kariery czy rozwój, po to tylko by prawda dotarła pod strzechy. To niezbędna proza historii a nie spektakularne fajerwerki, o których później w książkach i filmach.

I jak widzę tych wszystkich „bohaterów ostatniej godziny”, którzy zapisali się do Solidarności w 1989 roku i z dumą noszą jej symbole, robią na tym kariery, a zwłaszcza jak słyszę tego żenującego „bohatera naszych czasów”, któremu coraz to odbija się, że sam obalił komunę, to… zapraszam na ul. Bujwida we Wrocławiu, na cmentarz. Tam leży Antoni, o którym pewnie nie słyszeliście. Jeden z tych, z którego brudnych od farby rąk otrzymaliśmy naszą wolność.

W hołdzie Przyjacielowi dedykuję swoją biblię „pośredników wolności”, wiersz Zbigniewa Herberta pt. „Gra Pana Cogito”:

1



Ulubioną zabawą

Pana Cogito

jest gra Kropotkin



ma wiele zalet

gra Kropotkin



wyzwala wyobraźnię historyczną

poczucie solidarności

odbywa się na wolnym powietrzu

obfituje w dramatyczne epizody

jej reguły są szlachetne

despotyzm zawsze przegrywa



na wielkiej tablicy imaginacji

Pan Cogito ustawia figury



król oznacza

Piotra Kropotkina w twierdzy pietropawłowskiej

laufry trzech żołnierzy, szyldwacha

wieża zbawczą karetę



Pan Cogito ma do wyboru

wiele ról



może grać

śliczną Zofię Nikołajewnę

ona w kopercie zegarka

przemyca plan ucieczki



może być także skrzypkiem

który w szarym domku

umyślnie wynajętym

naprzeciw więzienia

gra Uprowadzenie z Seraju

co oznacza ulica wolna



najbardziej jednak

lubi Pan Cogito

rolę doktora Orestesa Weimara



on w dramatycznym momencie

zagaduje żołnierza przy bramie



– widział ty Wania mikroba

– nie widział

– a on bestia po twoje skórze łazi

– nie mówcie jaśnie panie

– a łazi i ogon ma

– duży?

– na dwie albo trzy wiorsty



wtedy futrzana czapka

spada na baranie oczy



i już

toczy się wartko

gra Kropotkin



król-więzień sadzi wielkimi susami

szamocze się chwilę z flanelowym szlafrokiem

skrzypek w szarym domku

gra Uprowadzenie z Seraju

słychać głosy łapaj

doktor Orestes snuje o mikrobach

bicie serca

podkute buty na bruku

wreszcie zbawcza kareta

laufry nie mają ruchu



Pan Cogito

cieszy się jak dziecko

znów wygrał grę Kropotkin



2



tyle lat

tyle już lat

gra Pan Cogito



ale nigdy

nie pociągała go rola

bohatera ucieczki



nie przez niechęć

do błękitnej krwi

księcia anarchistów

ani wstręt do teorii

o wzajemnej pomocy



nie wynika to także z tchórzostwa

Zofia Nikołajewna

skrzypek z szarego domku

doktor Orestes

też nastawiali głowy



z nimi jednak

Pan Cogito

utożsamia się niemal zupełnie



jeśliby zaszła potrzeba

mógłby być nawet koniem

karety uciekiniera



Pan Cogito

chciałby być pośrednikiem wolności



trzymać sznur ucieczki

przemycać gryps

dawać znak



zaufać sercu

czystemu odruchowi sympatii



nie chce jednak odpowiadać za to

co w miesięczniku „Freedom”

napiszą brodacze o nikłej wyobraźni



przyjmuje rolę poślednią

nie będzie mieszkał w historii.

Jerzy Karwelis

