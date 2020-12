Czarnek pisze list do Radia Maryja. Zwraca się do o. Rydzyka

"Radio Maryja to ważny element debaty publicznej, w istotny sposób wzbogaca oraz przyczynia się do pluralizmu w polskim życiu społecznym, kulturalnym i duchowym" – napisał w liście do o. Tadeusza Rydzyka szef MEN Przemysław Czarnek.

Minister złożył o. Rydzykowi najserdeczniejsze gratulacje z okazji 29. rocznicy powstania Radia Maryja. "Bardzo się cieszę, że od prawie trzech dekad głos tej katolickiej rozgłośni gości w tysiącach domów w całej Polsce" – stwierdził. Według niego RM to "ważny element debaty publicznej". "W istotny sposób wzbogaca oraz przyczynia się do pluralizmu w polskim życiu społecznym, kulturalnym i duchowym. Swoje posłannictwo Radio Maryja opiera na uniwersalnych wartościach europejskiej cywilizacji, na jej chrześcijańskim fundamencie" – napisał. "Pragnę bardzo serdecznie podziękować Ojcu Dyrektorowi, wszystkim redaktorom i pracownikom za niezwykłą rzetelność, profesjonalizm oraz odwagę w mówieniu o sprawach ważnych i bliskich dla tysięcy Polaków. Wyrażam swoje najwyższe uznanie dla konsekwentnie realizowanej misji jednoczenia i umacniania więzi. Nieocenione są zasługi Radia Maryja w budowaniu narodowej wspólnoty" – zwrócił się do o. Rydzyka Czarnek. Przekazał pozdrowienia i życzenia, aby "rozgłośnia stale się rozwijała, unowocześniała i docierała ze swoim przekazem do nowych odbiorców, a jej głos był coraz bardziej słyszalny w przestrzeni publicznej". "Niech Maryja, Gwiazda Nowej Ewangelizacji umacnia i prowadzi całą radiową społeczność, a wszystkich twórców i redaktorów wspiera w realizacji najważniejszych przedsięwzięć" – napisał w liście szef MEN. Czytaj także:

