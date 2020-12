"Swoimi kompleksami ramol zaraża pół Polski". Sikorski atakuje Kaczyńskiego

Unijni liderzy osiągnęli porozumienie w sprawie nowego budżetu UE na lata 2021–2027 i funduszu odbudowy. Według premiera Mateusza Morawieckiego, Polska może liczyć na 770 mld zł. Polska i Węgry początkowo groziły zawetowaniem budżetu, sprzeciwiając się mechanizmowi "pieniądze za praworządność". Weta stanowczo domagali się politycy Solidarnej Polski ze Zbigniewem Ziobrą na czele.

"Pozycja naszego państwa zawsze będzie tak twardo broniona, ale broniona racjonalnie, z głową i jak widać niezwykle skutecznie" – podkreśla w rozmowie z "Gazetą Polską" wicepremier i prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Jak zaznacza, Polska podczas negocjacji na szczycie RE osiągnęła "tyle, ile można było uzyskać".

"W moim podejściu do Unii nic się nie zmieniło. Nadal uważam, że nie ma takich pieniędzy, za które można by się pozbyć suwerenności" – mówi w wywiadzie dla "Gazety Polskiej" prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Stanowisko prezesa Prawa i Sprawiedliwości nie spodobało się Radosławowi Sikorskiemu. Były marszałek Sejmu skomentował je w dosadny sposób na Twitterze.

"Swoimi kompleksami ramol zaraża pół Polski. Tak, mamy prawo do takiego samego szacunku co inne kraje. Ale co ma wytknięcie złamania własnej konstytucji i traktatów do braku szacunku? Odwrotnie, od poważnych krajów więcej się wymaga" – napisał Sikorski.