Błaszczak: Przed nami tylko jeden, ale decydujący ruch

Szczepienia przeciw koronawirusowi to wyraz solidarności, nierozsądnie byłoby rezygnować z szansy na powrót do normalności – powiedział minister obrony Mariusz Błaszczak, który zaapelował do żołnierzy, by szczepili się jak najliczniej.

– Wiele miesięcy badań nad koronawirusem pozwoliło dobrze poznać przeciwnika. Wysiłki naukowców, a następnie badania i testy pozwoliły wreszcie na ogłoszenie dobrej nowiny: jest szczepionka, dostaliśmy skuteczne narzędzie do pokonania wroga –powiedział szef MON w wystąpieniu zamieszczonym we wtorek na Twitterze MON. Podkreślił, że "to dopiero początek drogi". – Krokiem drugim i najważniejszym są masowe szczepienia. Tak aby uzyskać odporności populacyjną i raz na zawsze przerwać łańcuch zakażeń – dodał. – Dobrowolny udział w szczepieniach to wyraz solidarności ze wszystkimi, którzy dziś potrzebują pomocy w walce z COVID-em – powiedział minister zwracając uwagę, że polscy żołnierze okazywali solidarność wpierając personel medyczny i opiekuńczy oraz oddając osocze, a także pomagając kierowcom, którzy ostatnio utknęli w Wielkiej Brytanii. – Wiele już uczyniliśmy, by z tej trudnej walki z wirusem wyjść zwycięsko. Przed nami tylko jeden, ale decydujący ruch – szczepienia. Dziś byłoby nierozsądnie zrezygnować z szansy na powrót do zdrowia i normalności – powiedział szef MON. Przypomniał, że żołnierze będą szczepieni w pierwszym etapie, zaraz po personelu medycznym. – Zachęcam wszystkich żołnierzy do tego, aby jak najliczniej skorzystać z tej szansy i dać przykład odpowiedzialności. Zaszczepmy się przeciw COVID-19 – zaapelował. W niedziele Polska dołączyła do państw, w których prowadzi się szczepienia preparatem opracowanym przez firmy Pfizer i BioNTech. W pierwszej kolejności szczepieni są pracownicy służby zdrowia: lekarze, pielęgniarki i farmaceuci, pracownicy opieki społecznej oraz personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych. Następnie szczepionkę otrzymają m.in. seniorzy, służby mundurowe i nauczyciele. Do końca stycznia do Polski ma trafić 1,5 mln dawek szczepionki. Zapisy na szczepienie dla osób spoza priorytetowych grup rozpoczną się w połowie miesiąca. Czytaj też:

