Tusk: Zgadzam się z diagnozą Kaczyńskiego

W sobotę Kaczyński uczestniczył we mszy św. z okazji 8. rocznicy śmierci swojej matki, Jadwigi. Podczas wystąpienia prezes PiS mówił o aktualnej sytuacji politycznej w Polsce. Nawiązał też wyemitowanego w TVP filmu dokumentalnego o aferze Amber Gold.

– Dzisiaj odrzucenie zła jest czymś niezwykle istotnym, bo to zło atakuje nasz kraj, naszą ojczyznę, nasz naród. Atakuje instytucję, która jest w centrum naszej tożsamości, atakuje Kościół katolicki – przekonywał Kaczyński.

– Ja po raz pierwszy przemawiam w tym miejscu, tu wewnątrz kościoła. Sądzę, że dlatego że tam na zewnątrz stoją ci, którzy służą najgorszej sprawie, sprawie niszczenia Kościoła, niszczenia naszego narodu. To jest coś, o czym musimy pamiętać i mieć to w swojej świadomości. Ale musimy mieć także w sobie bardzo silną wolę, by się temu przeciwstawić, by tą walkę o polską tożsamość, o przyzwoitość w naszym życiu publicznym, wygrać – mówił prezes PiS.

Nawiązując do wyemitowanego w środę w TVP filmu dokumentalnego o aferze Amber Gold w reżyserii Sylwestra Latkowskiego, Kaczyński powiedział: – On doskonale pokazuje, na czym polegał mechanizm rządzenia Polską w ciągu tych dziesięcioleci, które ostatecznie, mam nadzieję, że ostatecznie, zakończyły się dopiero w roku 2015.

Wystąpienie prezesa PiS w kościele skomentował Donald Tusk. "Jarosław Kaczyński przyznał dziś spod ołtarza, że zło atakuje naszą Ojczyznę i naród. Zgadzam się z jego diagnozą w stu procentach" – napisał na Twitterze były premier.

