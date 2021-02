Rozdział Kościoła od Kościoła

Oświadczam, że nie popieram tzw. »strajku kobiet«: postulatów i żądań sprzecznych z treścią i zasadami naszej katolickiej wiary, na co mogły wskazywać obecne na moim koncie na fejsbuku przez dłuższy czas i rozpowszechniane wśród kolegów i koleżanek materiały pochodzące ze stron strajku kobiet i moje osobiste zdjęcie. Usunąłem już ze swojego konta powyższe treści bądź uczynię to w dniu … …” – deklarację o takiej treści musieli podpisać kandydaci do Sakramentu Dojrzałości Chrześcijańskiej z parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Ropicy Polskiej. Oświadczenie wieńczy wyraz samokrytyki: „Proszę Pana Boga o przebaczenie moich nierozsądnych zachowań i postanawiam przy pomocy Ducha Świętego być dzielnym świadkiem i apostołem CHRYSTUSA, PANA MOJEGO”.