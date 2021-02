Platforma za aborcją. Nowe, nieoficjalne informacje

Politycy PO spierają się o linię partii ws. aborcji. Małgorzata Kidawa-Błońska stoi na czele zespołu, który ma wypracować wspólne stanowisko Platformy Obywatelskiej w sprawie aborcji.

W rozmowie z Radiem Zet Kidawa-Błońska przyznała niedawno, że Platforma zapewne opowie się za liberalizacją obecnych przepisów. Polityk podkreśliła, że jej partia na pewno opowiada się co najmniej za przywróceniem tzw. kompromisu.

– Zgadzamy się, że przesłanki, które były w poprzedniej umowie społecznej muszą być przywrócone. Rozważamy czwartą przesłankę, żeby kobieta miała prawo wyboru w trudnej sytuacji pod pewnymi warunkami – stwierdziła.

Z kolei jak ustalił serwis Interia, grupa 21 posłów sprzeciwia się pomysłowi opowiedzenia się za liberalizacją prawa aborcyjnego. W stanowisku polityków, do którego dotarł serwis, przedstawiono dwa postulaty: sprzeciw wobec aborcji na życzenie oraz propozycję przeprowadzenia referendum w tej sprawie. "To nie jest stanowisko zbuntowanego skrzydła tylko środka i większości PO" – napisał Andrzej Halicki.

Jednak Polska Agencja Prasowa informuje na Twitterze, że PO tak czy inaczej zapewne opowie się za liberalizacją prawa do przerywania ciąży. "Wiele wskazuje na to, że zarząd PO opowie się w środę za liberalizacją prawa do aborcji; tę opcję - jak wynika z informacji PAP - popiera obecnie większość członków władz Platformy" – przekazała agencja na Twitterze.

